        Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: поцілили по підприємству

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 08:19
        У ніч проти 5 вересня армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині.

        Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

        За його словами, у Дніпрі ворожі дрони влучили по одному з підприємств, де виникли пожежі. Вогонь оперативно локалізували рятувальники.

        Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про серію вибухів у місті та навіть про можливу хімічну небезпеку, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

        Загиблих і постраждалих унаслідок атаки не зафіксовано.

        Доповнено. Вогнеборці ліквідували пожежу, минулося без загиблих і постраждалих.

        Вогнеборці ліквідували ліквідували пожежу на підприємстві у Дніпрі / Фото: ДСНС

