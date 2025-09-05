Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: поцілили по підприємству

У ніч проти 5 вересня армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Дніпрі ворожі дрони влучили по одному з підприємств, де виникли пожежі. Вогонь оперативно локалізували рятувальники.
Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про серію вибухів у місті та навіть про можливу хімічну небезпеку, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Загиблих і постраждалих унаслідок атаки не зафіксовано.
Доповнено. Вогнеборці ліквідували пожежу, минулося без загиблих і постраждалих.