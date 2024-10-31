Росія атакувала ракетами міст через Дністровський лиман на Одещині

У ніч на 31 жовтня ворог атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Також ворог атакував Україну 43-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу.

“Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України”, – повідомили у ПС.