Кримінал

Росія атакувала газову інфраструктуру України: пошкоджено виробничі потужності
20 Лютого 2025 11:50
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Ілюстративне фото / ДСНС
Ілюстративне фото / ДСНС

У ніч на 20 лютого Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури. Внаслідок атаки були пошкоджені виробничі потужності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після оцінки безпекової ситуації будуть розпочаті роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури. Він зазначив, що мета російських атак – зупинка видобутку газу, необхідного для побутових потреб та централізованого опалення.

Галущенко підкреслив, що попри заяви Росії про нібито відсутність атак на цивільну інфраструктуру, це є черговим доказом навмисних ударів по українських обʼєктах видобутку газу.

У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет та 161 ударний БпЛА.


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