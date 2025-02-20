Росія атакувала газову інфраструктуру України: пошкоджено виробничі потужності

У ніч на 20 лютого Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури. Внаслідок атаки були пошкоджені виробничі потужності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після оцінки безпекової ситуації будуть розпочаті роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури. Він зазначив, що мета російських атак – зупинка видобутку газу, необхідного для побутових потреб та централізованого опалення.

Галущенко підкреслив, що попри заяви Росії про нібито відсутність атак на цивільну інфраструктуру, це є черговим доказом навмисних ударів по українських обʼєктах видобутку газу.

У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет та 161 ударний БпЛА.