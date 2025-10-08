Росія атакувала фабрику на Донеччині, де збагачують вугілля для теплових електростанцій

Росія здійснила черговий удар по енергетичній інфраструктурі України — цього разу постраждала вуглезбагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині, де готують паливо для теплових електростанцій.

Як повідомила компанія, удар став другим за добу по об’єктах групи. Під час атаки чергові працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Це вже третя масштабна атака на цю фабрику за останні півтора місяця. Внаслідок обстрілу обладнання зазнало серйозних пошкоджень і зараз перебуває в непридатному стані.

Через руйнування роботу підприємства довелося законсервувати, а співробітників перевели на інші виробничі майданчики компанії.

У ДТЕК наголошують, що ці удари спрямовані на підрив енергетичної стабільності України напередодні опалювального сезону.