Росія атакувала два райони Харкова безпілотниками

Вночі, 17 лютого, у Харкові пролунали вибухи, місто атакували російські ударні дрони.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під атакою були Салтівський та Холодногірський райони міста.
“У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу “Шахед” на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок”, – повідомив Терехов.
Три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.
У Салтівському районі удар прийшовся неподалік адмінбудівлі.
“В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється”, – повідомив мер.