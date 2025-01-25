Росія атакувала безпілотниками Київську область: є руйнації, врятовано п’ятьох людей (фото)

Уночі 25 січня армія РФ атакувала дронами Київську область. У двох районах пошкодженні два багатоповерхові будинки, підприємство та шість автомобілів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

На підприємстві сталася пожежа на площі 600 кв. м. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

За даними ДСНС, у Вишневому зруйновано балкони житлового будинку з п’ятого по дев’ятий поверхи. Надзвичайники врятували п’ятьох людей, з них двоє – діти. На місці працювали 42 рятувальники та сім одиниць техніки.

Пожежу в будівлі виробничого приміщення у Фастівському районі ліквідовано. Обійшлося без жертв та постраждалих.