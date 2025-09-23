Росія активізувала штурми поблизу Степногірська, але Сили оборони відбивають атаки – DeepState

У районі Плавнів, Приморського та Степногірська триває висока активність російських штурмових дій. Попри значні втрати, ворог зберігає чисельну перевагу в піхоті, повідомляє DeepState.

Найбільша кількість атак фіксується на напрямку Плавні – Приморське. Звідти російські підрозділи намагаються або просунутися глибше в населений пункт, або прорватися у напрямку Степногірська. За даними аналітиків, учора невеликій групі вдалося вийти на західні околиці селища, але бійці Сил оборони оперативно її знищили.

Окрім того, зафіксовані спроби противника діяти східніше від Степногірська, де він намагається знайти слабкі місця в українській обороні. Втім, ці спроби залишаються безуспішними завдяки ефективній роботі українських пілотів.

