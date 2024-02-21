Росія активізувала план дезінформації та спроб убити відомих українців, – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія нещодавно активізувала план, який поєднує дезінформацію та спроби вбивства відомих українців, щоб «посіяти розбрат» у суспільстві та ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal, опублікованому у середу, 21 лютого.

Видання згадує, що 14 лютого колишній президент України Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України на Мюнхенську безпекову конференцію. За його словами, спікер парламенту переповів йому попередження Буданова, що нібито йому «як лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека».

Як пишуть журналісти, глава ГУР не став коментувати конкретно цей випадок. Проте, за його словами, «Росія планувала операції під чужими прапорами проти українських політиків, які можуть бути використані для розколу суспільства, звинувачуючи владу».

Як ще один приклад Буданов навів російський фейк про те, що президент Франції Еммануель Макрон відклав свій візит до України нібито через побоювання, що його тут «можуть убити». Керівник ГУР каже, що цей інцидент був частиною російської операції.

«Це все елементи однієї великої ідеї», — заявив він.

За словами Буданова, пік інформаційної атаки РФ буде навесні й супроводжуватиметься «потужними військовими ударами, спрямованими на те, щоб скористатися будь-яким розбратом».