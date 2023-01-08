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Російським військам ще далеко до оперативного оточення Бахмута, – ISW

8 Січня 2023 10:47
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ISW, бахмут

Недавні досягнення росіян у Соледарі не передвіщають неминуче оточення Бахмута, попри твердження російських джерел. 

Навіть при тому, що російські війська ведуть бої на околицях Раздолівки (приблизно 6 км на північний захід від Соледару), вони все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані удару від оперативного оточення Бахмута, повідомляють аналітики ISW.

Для того, щоб ефективно відрізати українських воїнів у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою T0513 Сіверськ-Бахмут і дійти мінімум до автомагістралі E40 Слов’янськ-Бахмут. 

Враховуючи, що нещодавня швидкість приросту в цій області становила щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським військам вдасться скоординувати механізований поштовх і рухатися до оточення Бахмута.

Тим дивнішою виглядає дана дискусія про оточення на цьому етапі, оскільки українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до наземних ліній зв’язку, навіть якщо росіяни переріжуть автомагістраль E40.


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