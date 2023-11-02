Російським чиновникам виставили план з набору контрактників на війну

Апарат повпреда президента РФ в Центральному федеральному окрузі призначив план для регіональних органів влади з вербування на військовий контракт серед мігрантів, банкрутів, боржників, безробітних та інших вразливих соціальних верств суспільства.

Про це повідомляє “Важные истории”

За даними видання, повпред президента країни-агресора в ЦФО Ігор Щеголєв доручив “забезпечити щотижневе інформування про роботу органів влади щодо залучення громадян до укладення контрактів зі ЗС РФ за встановленою формою”.

Видання оприлюднило лист із дорученням і спеціальну форму з 22 категоріями населення, яких російська влада хоче відправити на війну з Україною в першу чергу.

“Можна зробити висновок, що потрібну кількість одне Міністерство оборони знову набрати не можуть. Тому дано жорстке завдання виконавчій владі підключитися до цього набору і цілеспрямовано вести його серед ущемлених верств мігрантів, боржників, тобто тих, кого можна якимось чином прищучити. Підписання контракту досі добровільне, але можна вмовити або поставити якісь умови, або зробити життя нестерпним, – прокоментував голова громадського руху “Громадянин. Армія. Право” Сергій Кривенко.

Російський військовий, який працює в пункті приймання на контракт у військовій частині не в ЦФО, розповів виданню, що представники органів влади приводять до них “людей п’яних у мотлох, бомжів, людей з очевидними затримками розвитку, наркоманів, які щойно вийшли з в’язниці”. “Відчуття, що позбуваються маргінального прошарку суспільства. Їм абсолютно неважливо, якої якості буде армія. “Окопи копати будуть”, – кажуть вони.

Кривенко допускає, що якщо влада не зможе набрати потрібну кількість людей на контракт, навесні можуть провести другу хвилю мобілізації. За словами російського військового, відповідальні за вербування представники органів влади як один повторюють: “Нас врятує (від звільнення) тільки мобілізація”.