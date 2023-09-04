Суспільство

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море

4 Вересня 2023 15:59
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росія, вертоліт

У п’ятницю, 1 вересня, російський бойовий вертоліт Ка-52 упав в Азовському морі, двоє пілотів, за попередніми даними, врятувалися.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

“За інформацією джерел Baza в рятувальних службах, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії”.

За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.


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