Російський удар по Краматорську: постраждали 19 людей, двоє загинули

Внаслідок російського авіаудару по Краматорську Донецької області постраждали 19 людей, двоє – загинули.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Росіяни вдарили по місту двома авіабомбами ФАБ-250 с УМПК. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські та рятувальники”, – йдеться у повідомленні.

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

У Донецькій ОВА додали, що пошуково-рятувальна операція триває — під завалами ймовірно можуть перебувати люди.