Кримінал

Російський удар по Краматорську: постраждали 19 людей, двоє загинули
25 Вересня 2024 21:53
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Внаслідок російського авіаудару по Краматорську Донецької області  постраждали 19 людей, двоє – загинули.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Росіяни вдарили по місту двома авіабомбами ФАБ-250 с УМПК. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські та рятувальники”, – йдеться у повідомленні.

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

У Донецькій ОВА додали, що пошуково-рятувальна операція триває — під завалами ймовірно можуть перебувати люди.

Наслідки російського удару по Краматорську / Фото: Нацполіція

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