Російський Су-24 порушив повітряний простір Польщі

11 лютого російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі над Гданською затокою.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Інцидент стався о 14:09, коли літак, що вилетів із Калінінградської області, зайшов у повітряний простір Польщі на 6,5 км та перебував там 1 хвилину 12 секунд. Політ контролювали польські радіолокаційні системи.

“Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана ЗС РФ. Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР”, — йдеться у повідомленні.