Політика

Російський Су-24 порушив повітряний простір Польщі
11 Лютого 2025 21:08
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Літак Су-24 / Фото: wikimedia
Літак Су-24 / Фото: wikimedia

11 лютого російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі над Гданською затокою.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Інцидент стався о 14:09, коли літак, що вилетів із Калінінградської області, зайшов у повітряний простір Польщі на 6,5 км та перебував там 1 хвилину 12 секунд. Політ контролювали польські радіолокаційні системи.

“Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана ЗС РФ. Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР”, — йдеться у повідомленні.


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