Політика

Російський посол не прибув у МЗС Польщі після інциденту за ракетою

25 Березня 2024 17:35
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росія, польща
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський / Фото: PAP

Російський посол не з’явився на зустріч у Міністерстві закордонних справ Польщі. Сергію Андрєєву мали вручити ноту протесту у зв’язку з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, цитує RMF24

“Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві”, – сказав речник польського МЗС.

Уночі та зранку 24 березня російсько-окупаційні війська вкотре завдали ударів по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.


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