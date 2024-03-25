Російський посол не прибув у МЗС Польщі після інциденту за ракетою

Російський посол не з’явився на зустріч у Міністерстві закордонних справ Польщі. Сергію Андрєєву мали вручити ноту протесту у зв’язку з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, цитує RMF24.

“Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві”, – сказав речник польського МЗС.

Уночі та зранку 24 березня російсько-окупаційні війська вкотре завдали ударів по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.