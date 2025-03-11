Кримінал

Російський обстріл забрав життя двох дітей на Донеччині
11 Березня 2025 18:59
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Ілюстративне фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У селі Рівне Покровського району Донецької області сьогодні, 11 березня, внаслідок артобстрілу російськими військами загинули двоє братів, 11 та 13 років. Ще один хлопчик, 14 років, отримав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані.

Атака сталася близько 16:20, коли діти перебували на вулиці, повідомляє Національна поліція України.

“Встановлено, що двоє братів раніше, у вересні 2024 року, були евакуйовані до Дніпра, а старший хлопчик, у серпні того ж року, – до міста Павлограда Дніпропетровської області. Всі обставини трагедії з’ясовуються”, – додали правоохоронці.

💔 Донеччина. Двоє дітей загинули, ще один хлопчик зазнав поранень у селі Рівне Покровського району Сьогодні внаслідок…

Posted by Національна поліція України on Tuesday, March 11, 2025

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