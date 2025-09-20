Російський обстріл на Хмельниччині: зруйновані будинки, є загиблий

Сьогодні внаслідок російського обстрілу на Хмельниччині зазнала руйнувань Дунаєвецька громада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, знищено два будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд. Під час ліквідації пожежі в одному з будинків рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.

Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували. Постраждалим надають також психологічну допомогу.

На місці події працюють усі відповідні служби.