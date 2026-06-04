Російський месенджер Max видалили з App Store: push-сповіщення на iPhone вже не надходять

Компанія Apple видалила з App Store російський державний месенджер Max, який раніше отримував позначку “шпигунського програмного забезпечення” від Cloudflare. Після видалення з App Store користувачі iPhone більше не отримують сповіщення про дзвінки та повідомлення.

Про це повідомляють росЗМІ.

Розробники Max підтвердили, що застосунок наразі недоступний для завантаження в App Store. Водночас вже встановлений на пристроях користувачів месенджер продовжує працювати.

Реклама

Реклама

Після видалення застосунку користувачі iPhone та інших пристроїв Apple перестали отримувати сповіщення про дзвінки та повідомлення. При цьому самі повідомлення продовжують надходити, якщо відкривати додаток вручну.

Розробники заявили, що звернулися до Apple за роз’ясненнями та працюють над розв’язанням проблеми. Користувачам рекомендували завантажувати месенджер через альтернативні магазини застосунків або офіційний сайт сервісу.

У квітні сервіс Cloudflare Radar позначив Max як spyware — шпигунське програмне забезпечення. Потім позначку тимчасово прибрали, але згодом знов повернули. Зараз месенджер знову має статус “шпигунського ПЗ”.