Російський флот втратив ракетний корабель

В Росії вигорів ракетний корабель «Сєрпухов», повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті балтійськ калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «Сєрпухов».

“Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності «Сєрпухова» потребуватиме тривалого часу”, – йдеться у повідомленні ГУР.

«Сєрпухов» ― російське судно проекту 21631 «Буян-М», спущене державою-агресором на воду у 2015 році.