Політика

Російський флот втратив ракетний корабель

8 Квітня 2024 17:43
читать на русском →
гур, кораблі
Малий ракетний корабель “Сєрпухов” / Фото РІА Новості

В Росії вигорів ракетний корабель «Сєрпухов», повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті балтійськ калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «Сєрпухов».

“Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності «Сєрпухова» потребуватиме тривалого часу”, – йдеться у повідомленні ГУР.

«Сєрпухов» ― російське судно проекту 21631 «Буян-М», спущене державою-агресором на воду у 2015 році.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Квітня 2024 16:57

Зеленській провів ще одну нараду щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 17:43

Російський флот втратив ракетний корабель
8 Квітня 2024 17:31

Bloomberg: Саміт миру може відбутися 16-17 червня
8 Квітня 2024 15:58

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 14:35

У Харкові пошкоджено високовольтні мережі, енергетики запроваджують погодинні відключення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки