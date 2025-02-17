Суспільство

Російський дрон влучив в автівку на Харківщині: постраждав водій
17 Лютого 2025 20:18
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Палаюча машина після влучання дрона на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура
Палаюча машина після влучання дрона на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

17 лютого окупанти не припиняли атаки дронами по Харківщині. У Куп’янському районі внаслідок ударів ворожих БпЛА постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 15:35 у селі Пристін Купʼянського району безпілотник влучив у вантажне авто. Машина згоріла, 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Встановлено, що для удару окупанти застосували БпЛА “Молнія”.

Також сьогодні о 16:05 російський FPV-дрон вдарив по селу Кутьківка Купʼянського району. Множинні осколкові поранення дістали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Постраждалих доставили до лікарні. Пошкоджено приватні будинки.

Наслідки ударів російських дронів на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

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