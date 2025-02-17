Російський дрон влучив в автівку на Харківщині: постраждав водій

17 лютого окупанти не припиняли атаки дронами по Харківщині. У Куп’янському районі внаслідок ударів ворожих БпЛА постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 15:35 у селі Пристін Купʼянського району безпілотник влучив у вантажне авто. Машина згоріла, 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Встановлено, що для удару окупанти застосували БпЛА “Молнія”.

Також сьогодні о 16:05 російський FPV-дрон вдарив по селу Кутьківка Купʼянського району. Множинні осколкові поранення дістали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Постраждалих доставили до лікарні. Пошкоджено приватні будинки.