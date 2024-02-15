Російському олігарху Дерипасці оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозри російському олігарху Олегу Дерипасці та його топменеджерам в Україні. Їх підозрюють у причетні до фінансування збройної агресії РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримали в Україні. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та «куратора» цієї установи від Дерипаски. СБУ вказує, що це громадянин України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

СБУ затримала двох «українських топменеджерів» російського олігарха Олега Дерпаски / Фото: СБУ

За даними слідства, двоє фігурантів допомогли Дерипасці привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Як вказують слідчі, отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу росії для виробництва балістичних ракет, зокрема типу «Іскандер».

Імпортовану продукцію окупанти використовували також для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

Російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 — організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Дії директора української компанії кваліфікували за статтями ККУ:

ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою;

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 — пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Його спільнику-куратору повідомили про підозру за статями ККУ:

ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою;

ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також заочну підозру оголосили одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.