Політика

Російського журналіста не пустили на брифінг Кулеби у Пакистані

21 Липня 2023 12:42
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кулеба, журналіст, пакистан, росія

У Пакистані кореспондента російського державного інформагентства ТАСС не допустили на спільний брифінг міністра закордонних справ ісламської республіки Білавала Бхутто-Зардарі та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Як повідомляє ТАСС, журналіст змушений був покинути пресцентр МЗС Пакистану за півгодини до початку заходу.

Зазначається, що недопущення російських журналістів до висвітлення заходу за участю Дмитра Кулеби було умовою української сторони. Напередодні брифінгу російський журналіст отримав акредитацію на захід.

У посольстві РФ у Пакистані заявили про порушення прав журналіста на доступ до інформації і звернулися за поясненнями до МЗС Пакистану.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, Кулеба перебуває з візитом в Ісламабаді. Це перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит глави МЗС України до Пакистану.

“Ключові теми: продовження експорту зернових з українських портів, втілення проєктів цифровізації на основі українських ноу-хау, технологізація сільського господарства, підготовка пакистанських кадрів. Маємо спільне бачення і щодо низки інших важливих питань”, — написав він у Facebook.


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