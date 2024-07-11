Кримінал

Російського “воєнкора” Сергія Лебедєва заочно засудили до 15 років
11 Липня 2024 17:22
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Агент ФСБ Сергій Лебедєв / Фото з сайту "Миротворець"

“Воєнкора” інформагентства “РИА Новости” Сергій Лебедєв під псевдонімом “Лохматий” заочно отримав 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

“Він працює на фсб як “позаштатний воєнкор” московського інформагентства “РИА Новости” та переховується від правосуддя в тимчасово окупованому Донецьку”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, агент виконував завдання фсб за декількома напрямками.

Перший – це збір розвідданих про Сили оборони та коригування повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру України.

Для цього Лебедєв залучав інформаторів, яких знаходив на власному Телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 30 тис. підписників.

“Так, за наведенням одного із користувачів інтернет-ресурсу “Лохматий” скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року”, – додали у СБУ.

Також зрадник залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який “зливав” агенту локації військових підрозділів у прикордонному регіоні.

Одночасно Лебедєв брав активну участь у підготовці замовних сюжетів для кремлівських телеканалів. Там він поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті.


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