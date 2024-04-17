Техно

Російські винищувачі начинені західною електронікою, – Схеми

17 Квітня 2024 21:12
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росія, санкції
Ілюстрація Радіо Свободи

Російські винищувачі типу Су наповнені імпортною електронікою, зокрема деталями американського та японського виробництва.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схем”, що спирається на дані, отримані від української розвідки.

Зазначається, що журналісти проаналізували перелік з понад 2000 закордонних деталей, які містять російські винищувачи, зокрема Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С та Су-57 останнього покоління.

Виявилось, що у російських бойових літаках масово використовуються деталі іноземного виробництва, зокрема американських виробників Texas Instruments, Analog Devices та японського Murata.

“Ця електроніка – в основі систем навігації і наведення ракет та авіабомб, засобів радіоелектронної боротьби та зв’язку між літаками і пунктами управління”, — сказано у матеріалі.

Журналісти також уточнили, що західна електроніка потрапляє до Росії через посередників, зокрема завдяки компаніям з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю. Частина з цих компаній перебуває під санкціями США та інших країн.

Як нагадують “Схеми”, такі винищувачі типу Су Росія активно використовує у війні проти України, а ЗСУ своєю чергою регулярно збивають ці ракетоносні винищувачі.


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