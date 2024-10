Російські військові знову розстріляли українських полонених

Російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку.

Момент жорстокого злочину окупантів зняв дрон. Росіяни з близької відстані розстріляли трьох неозброєних українських бійців одного із сусідніх підрозділів. Про це повідомили в бригаді “Азов”.

18+. Russian soldiers shoot captured Ukrainian fighters in New York.



A drone captured the moment of the occupiers' brutal crime. The Russians shot three unarmed Ukrainian fighters from one of the adjacent units at close range.



