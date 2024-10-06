Кримінал

Російські військові знову розстріляли українських полонених
6 Жовтня 2024 19:31
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Розстріл українських військовополонених у Нью Йорку / Скриншот відео

Російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку.

Момент жорстокого злочину окупантів зняв дрон. Росіяни з близької відстані розстріляли трьох неозброєних українських бійців одного із сусідніх підрозділів. Про це повідомили в бригаді “Азов”.

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» спільно з 49-м окремим десантно-штурмовим батальоном взяли в полон одного з окупантів, які вчинили це звірство.

Повне відео допиту полоненого росіянина та обставини цього військового злочину опубліковані на YouTube-каналі бригади.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо розстрілу окупантами українських військовополонених.

«Останнім часом у соцмережах з’являються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються в полон. Сьогодні в Інтернеті з’явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області», – написав він у телеграм-каналі.

Омбудсмен повідомив, що він вимагає від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.

«Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи в ООН і МКЧХ. Зараз у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку», – повідомив він.


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