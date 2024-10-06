Російські військові знову розстріляли українських полонених

Російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку.

Момент жорстокого злочину окупантів зняв дрон. Росіяни з близької відстані розстріляли трьох неозброєних українських бійців одного із сусідніх підрозділів. Про це повідомили в бригаді “Азов”.

18+. Russian soldiers shoot captured Ukrainian fighters in New York.



A drone captured the moment of the occupiers' brutal crime. The Russians shot three unarmed Ukrainian fighters from one of the adjacent units at close range.



Later, fighters of the 12th Special Forces Brigade… pic.twitter.com/TLeLaTjaYp — Azov Brigade (@azov_media) October 6, 2024

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» спільно з 49-м окремим десантно-штурмовим батальоном взяли в полон одного з окупантів, які вчинили це звірство.

Повне відео допиту полоненого росіянина та обставини цього військового злочину опубліковані на YouTube-каналі бригади.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо розстрілу окупантами українських військовополонених.

«Останнім часом у соцмережах з’являються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються в полон. Сьогодні в Інтернеті з’явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області», – написав він у телеграм-каналі.

Омбудсмен повідомив, що він вимагає від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.

«Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи в ООН і МКЧХ. Зараз у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку», – повідомив він.