Кримінал

Російські війська знов завдали ракетного удару по Циркунам під Харковом

25 Травня 2023 08:21
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хова

Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.

У с. Кучерівка Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.

В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.


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Російські війська знов завдали ракетного удару по Циркунам під Харковом
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