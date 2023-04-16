Кримінал

Російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області

16 Квітня 2023 07:42
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Запорізька область

У ніч на неділю російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області, повідомив у Telegram-каналі голова військової адміністрації регіону Юрій Малашко. “Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку”, – написав він.

За даними Малашка, в Камишевасі постраждала будівля церкви, в якій не проводили службу, а також будинки, що стоять поруч.

У Запоріжжі вибухи сталися у зеленій зоні. Можливі пошкодження вибухової хвилі встановлюються.

Також надходить інформація про те, що у ніч проти неділі обстріляли місто Снігурівку у Миколаївській області. За даними голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, було чути близько десятка вибухів. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.


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