Кримінал

Російські війська вдарили по Харкову, є постраждалі

22 Травня 2024 14:48
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Російські окупаційні війська вдарили по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали 10 людей.

“22 травня близько 13:50 військові РФ здійснили обстріл по Шевченківському району міста Харків. Зафіксовано влучання у легковик. Сталося загоряння автомобіля “Газель”, який знаходився поруч. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок”, – повідомили у поліції.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали десять цивільних людей. Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані.

Пошкоджений після російського удару міський транспорт Харкова / Фото: Харківська міська рада

У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна.


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