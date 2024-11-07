Політика

Російські війська почали використовувати північнокорейські кулемети Type 73
7 Листопада 2024 20:32
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кндр, росія
Кулемет Type 73 / Фото з соцмереж

Російські війська почали використовувати північнокорейські кулемети Type 73 калібру 7.62x54R мм, повідомляють російські Z-канали та публікуть відповідні фотографії.

Як пише Мілітарний, це перший випадок зафіксованого використання російськими силами стрілецької зброї, виробленої у Північній Кореї.

Є припущення, що кулемети Type 73 призначені для підтримки північнокорейського контингенту, який, імовірно, був розгорнутий на фронті, або ж для ознайомлення російських військових з озброєнням союзників.

Однак за інформацією Головного управління розвідки, арсенал військ КНДР здебільшого складається з радянської та російської зброї.

Використання північнокорейського озброєння може свідчити про угоди між КНДР та Росією, за якими Москва зобов’язалася закуповувати північнокорейське озброєння.


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