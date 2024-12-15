Політика

Російські війська підійшли до Покровська на відстань 3 км – дані британської розвідки
15 Грудня 2024 19:00
читать на русском →
Британська розвідка, покровськ
Покровськ, грудень 2024 / Фото “Східний Варіант”

Російські війська досягли нових успіхів на південь від Покровська, ключового логістичного вузла Донецької області. Про це йдеться в черговому звіті розвідки Великої Британії, опублікованому на платформі X.

Згідно з інформацією, російські сили наблизилися до південної околиці Покровська на відстань близько 3 км та, за повідомленнями, окупували село Шевченко. Це село має стратегічне значення, оскільки розташоване на перетині двох шляхів, які ведуть безпосередньо до Покровська.

У британській розвідці зазначають, що Росія, ймовірно, продовжуватиме спроби наступу на Покровськ, одночасно просуваючись на захід у південному напрямку від міста.

Також повідомляється, що російські війська, найімовірніше, перетнули північно-східний логістичний маршрут Великої Новосілки, трасу Т-05-18. Водночас українські сили на початку грудня відновили контроль над селом Новий Комар, продовжуючи утримувати єдиний маршрут постачання до Великої Новосілки з півночі.


ТОП-новини
15 Грудня 2024 20:07

Зеленський: у застосунку “Армія+” з’явилася функція переведення для воїнів Нацгвардії
15 Грудня 2024 20:28

Українцям перераховано 4,5 мільярда гривень за програмою “єПідтримка”
15 Грудня 2024 19:56

Вифлеємський вогонь доставлено до Києва
15 Грудня 2024 19:00

Російські війська підійшли до Покровська на відстань 3 км – дані британської розвідки
15 Грудня 2024 16:30

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 грудня 2024: ситуація на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки