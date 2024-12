Російські війська підійшли до Покровська на відстань 3 км – дані британської розвідки

Російські війська досягли нових успіхів на південь від Покровська, ключового логістичного вузла Донецької області. Про це йдеться в черговому звіті розвідки Великої Британії, опублікованому на платформі X.

Згідно з інформацією, російські сили наблизилися до південної околиці Покровська на відстань близько 3 км та, за повідомленнями, окупували село Шевченко. Це село має стратегічне значення, оскільки розташоване на перетині двох шляхів, які ведуть безпосередньо до Покровська.

У британській розвідці зазначають, що Росія, ймовірно, продовжуватиме спроби наступу на Покровськ, одночасно просуваючись на захід у південному напрямку від міста.

Також повідомляється, що російські війська, найімовірніше, перетнули північно-східний логістичний маршрут Великої Новосілки, трасу Т-05-18. Водночас українські сили на початку грудня відновили контроль над селом Новий Комар, продовжуючи утримувати єдиний маршрут постачання до Великої Новосілки з півночі.

