Окупанти поранили трьох дітей у Покровську

Сьогодні, 17 березня, близько 10:30 військові РФ поцілили по приватному будинку у місті Покровськ Донецької області.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Донеччини.

Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри 8 і 15 років та їхній 12-річний брат. Хлопчика та старшу дівчинку буде направлено санавіацією до Дніпра. Молодша сестра госпіталізована до лікарні Добропілля.

“Встановлено, що у жовтні 2024 року діти були евакуйовані з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі на Полтавщину”, – розповіли в поліції.