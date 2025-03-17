Суспільство

Окупанти поранили трьох дітей у Покровську
17 Березня 2025 17:51
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Наслідки обстрілів Донеччини / Фото архівне: Поліція Донецької області
Наслідки обстрілів Донеччини / Фото архівне: Поліція Донецької області

Сьогодні, 17 березня, близько 10:30 військові РФ поцілили по приватному будинку у місті Покровськ Донецької області.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Донеччини.

Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри 8 і 15 років та їхній 12-річний брат. Хлопчика та старшу дівчинку буде направлено санавіацією до Дніпра. Молодша сестра госпіталізована до лікарні Добропілля.

“Встановлено, що у жовтні 2024 року діти були евакуйовані з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі на Полтавщину”, – розповіли в поліції.


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