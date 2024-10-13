Політика

Російські війська підійшли до Левадного і просунулися біля Новодарівки в Запорізькій області
13 Жовтня 2024 10:28
читать на русском →
Запорізька область
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Противник штурмовими групами 394 мсп і 336 обрмп із використанням мотоциклів та баггі зумів практично впритул підійти до н. п. Левадне в Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

«Також (як і було в травні на Харківському напрямку) розвідка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти, але в підсумку все одно якимось чином опорні пункти втрачено», – йдеться в повідомленні.

Ситуація в точності повторює ситуацію у Вовчанську в травні – «доповідаємо шо “ми готові”, а виявилося, що якось ніхера не готові».

«Зараз [противник] «зализує рани», працює з відмовниками (яких теж вистачає), погрожує «наслідками», якщо вони не рухатимуться далі. Загалом швайнехунде зуміли просунутися крім Левадного ще й у бік Новодарівки», – повідомив “Николаевский Ванёк”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Жовтня 2024 10:28

Російські війська підійшли до Левадного і просунулися біля Новодарівки в Запорізькій області
13 Жовтня 2024 11:50

Нафтобазу у Феодосії знищено практично повністю
13 Жовтня 2024 09:49

У Курській області росіяни розстріляли 9 українських військовополонених
13 Жовтня 2024 09:38

ISW: Ми не можемо підтвердити збиття російського Су-34 українським F-16
13 Жовтня 2024 09:07

Вночі Україна була атакована балістикою, ракетами “повітря-поверхня” та дронами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки