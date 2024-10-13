Російські війська підійшли до Левадного і просунулися біля Новодарівки в Запорізькій області

Противник штурмовими групами 394 мсп і 336 обрмп із використанням мотоциклів та баггі зумів практично впритул підійти до н. п. Левадне в Запорізькій області.



Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Николаевский Ванёк».



«Також (як і було в травні на Харківському напрямку) розвідка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти, але в підсумку все одно якимось чином опорні пункти втрачено», – йдеться в повідомленні.



Ситуація в точності повторює ситуацію у Вовчанську в травні – «доповідаємо шо “ми готові”, а виявилося, що якось ніхера не готові».



«Зараз [противник] «зализує рани», працює з відмовниками (яких теж вистачає), погрожує «наслідками», якщо вони не рухатимуться далі. Загалом швайнехунде зуміли просунутися крім Левадного ще й у бік Новодарівки», – повідомив “Николаевский Ванёк”.