Російські війська намагаються контратакувати під Херсоном

Російські окупанти підтягнули резерви і намагаються контратакувати на Херсонщині, щоб зупинити просування Збройних Сил України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, пише LIGA.net.

За його словами, на Херсонському напрямку противник намагається контратакувати завдяки резервам, щоб зупинити український наступ та відновити втрачені позиції.

Він також зазначив, що з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів.

“Окупанти продовжують обстріл цивільної інфраструктури. Виходячи зі стратегії противника, він і надалі залякуватиме населення застосуванням ракет, авіації та безпілотників”, — сказав Громов.

Генерал наголосив, що росіяни намагаються відновити логістику свого угруповання на правому березі Дніпра, намагаючись вести постачання за допомогою поромів та понтонних переправ, проте ЗСУ тримають їх під вогневим контролем.