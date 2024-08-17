Російські війська наближаються до Покровська

Російські війська найактивніше атакують на покровському напрямку – це третина боїв на всій лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Згадуються, зокрема, атаки на українські позиції в районі Гродівки та Новогродівки – населених пунктів приблизно за 12 кілометрів від Покровська та сусіднього з ним міста Мирноград.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 17 серпня 2024 року / Фрагмент мапи DeepState

Покровськ – місто на заході Донецької області, від нього на схід, через Мирноград іде логістично важлива дорога до Костянтинівки та Часового Яру, опорного пункту української оборони на сході області. Російські війська перебувають приблизно за п’ять кілометрів на південь від цієї дороги – у зведенні українського генштабу згадуються бої біля Воздвиженки.

Російський наступ на Покровськ помітно прискорився останнім часом. Після того як українські сили в лютому залишили Авдіївку, місто на північ від Донецька, російським військам знадобилося два місяці, щоб просунутися на захід на 5-10 кілометрів до лінії Очеретине – Уманське – Нетайлове. Ще три місяці, від квітня до липня, щоб пройти близько 10 кілометрів від Очеретина до Прогресу вздовж дороги Авдіївка-Покровськ. І менше місяця після взяття Прогресу, щоб просунутися 6-9 кілометрів до Гродівки та Новогродівки.

Тепер влада Покровська закликала жителів міста евакуюватися, оскільки російські війська перебувають за 10-12 кілометрів від міста.

ЗМІ повідомляють, що для наступу в Курській області українське командування перекинуло деякі підрозділи з лінії фронту. А видання Politico наводить слова українського військовослужбовця з покровського напрямку: «Я б сказав, ситуація стала гіршою на нашій частині фронту. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і російські війська тиснуть».