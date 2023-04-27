Політика

Російські війська інтегрували реактори ЗАЕС в оборону станції – британська розвідка

27 Квітня 2023 08:35
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розвідка британії

Російські окупанти спорудили оборонні позиції з мішків з піском на корпусах реакторів Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у щоденному звіті британської військової розвідки.

На думку експертів, цей крок збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції відбуватимуться бойові дії.

“Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони”, – йдеться у доповіді.

Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, оскільки її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України, вважають у розвідці Британії.

Окрім того, цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції відбуватимуться бойові дії.

“Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, – вважають аналітики.


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