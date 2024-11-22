Кримінал

Російські терористи розстріляли полонених українських військових поблизу Вугледара
22 Листопада 2024 17:46
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Поблизу Вугледара російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу міста Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли”, – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.

З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.


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