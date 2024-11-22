Російські терористи розстріляли полонених українських військових поблизу Вугледара

Поблизу Вугледара російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу міста Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли”, – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.

З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.