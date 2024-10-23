Суспільство

Російські строковики отримують повідомлення про підписання контракту з армією без їх участі
23 Жовтня 2024 19:06
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росія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Семеро солдатів строкової служби з військової частини 31643, дислокованої в Курганській області, отримали гроші за контракт із Міністерством оборони РФ, який вони не підписували.

Про це повідомляє проєкт “Сибирь.Реалии”.

Усі семеро запевняють, що вони нічого не підписували й не збиралися затримуватися в російській армії довше, ніж на рік, як годиться за законом строковикам.

Однак ніхто не слухає їхніх пояснень, і днями вони вирушать у прифронтову зону.

Переказані гроші у строковика відмовляються забрати назад, а написати заяву на відмову він не може, оскільки його не випускають із частини.


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