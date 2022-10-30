Російські солдати розкрадають власну армію, – ГУР

Російські солдати допомагають своїй армії швидше збанкрутувати. Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських командирів. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

На Херсонщині командир російського батальйону розповідає у телефонній розмові, що крадіжки військового майна солдатами – буденна справа. Окупант скаржиться, що військові відсилають додому отримані тепловізори й нахабно просять нові.

“Ніколи не давай “тепляк” (тепловізор) солдату. Краще сам у бій. Бо, бл*ть, вони все додому відправлять”, – радить командир своєму співрозмовнику.

Командир бідкається, що навіть “ловив за руку” тих, хто намагався відправити награбоване назад у Росію.