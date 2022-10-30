Новини

Російські солдати розкрадають власну армію, – ГУР

30 Жовтня 2022 11:50
109
гур

Російські солдати допомагають своїй армії швидше збанкрутувати. Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських командирів. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

На Херсонщині командир російського батальйону розповідає у телефонній розмові, що крадіжки військового майна солдатами – буденна справа. Окупант скаржиться, що військові відсилають додому отримані тепловізори й нахабно просять нові.

“Ніколи не давай “тепляк” (тепловізор) солдату. Краще сам у бій. Бо, бл*ть, вони все додому відправлять”, – радить командир своєму співрозмовнику.

Командир бідкається, що навіть “ловив за руку” тих, хто намагався відправити награбоване назад у Росію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Жовтня 2022 09:01
167

Завдяки західній зброї Україна отримала перевагу над окупантами – NYT

30 Жовтня 2022 18:28
0

На Харківщині збили російський ударний вертоліт
30 Жовтня 2022 13:19
91

Відзавтра у Харкові та області почнуть відключати світло
30 Жовтня 2022 10:42
124

ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів
30 Жовтня 2022 09:39
50

Росіяни вивезли в’язнів з колонії Херсона і поселили туди військових, – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур

усі думки