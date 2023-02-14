Російські шпигуни зосередилися на нейтралізації шляхів постачання західної зброї – розвідка

В країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Про це представник воєнної розвідки України Андрій Черняк розповів під час інтерв’ю грецькому виданню “Iefimerida”, повідомили у Головному управлінню розвідки Міноборони.

«Одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як “Russia Today”, так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь росії», – розповів Черняк.

За словами представника ГУР МО України, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

«Росію цікавить вся Європа як «зона впливу». Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз», – зазначив представник воєнної розвідки України.