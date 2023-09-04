Російські “шахеди” влучили по території Румунії

У ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», — зазначив він.

МЗС України закликає партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

Окупанти здійснили напад із південного та південно-східного напрямків: мису Чауда у тимчасово захопленому Криму та з міста Приморсько-Ахтарськ в рф. Загалом у небі українські бійці зафіксували 32 «Шахеди», які атакували Одеську та Дніпропетровську області. Сили оборони знищили 23 ворожі ударні дрони.