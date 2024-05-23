Російські прикордонники вкрали естонські буї на річці Нарва

У ніч на 23 травня російські прикордонники прибрали з річки Нарва буї, які використовуються для позначення судноплавних шляхів в естонських водах.

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії очікує пояснень від російської сторони і повернення буїв, повідомляє ERR.

Керівник регіонального бюро прикордонної охорони Еерік Пургель пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але з 2023 року РФ не погоджується з пропозиціями Естонії.

“Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води”, – пояснив Пургель.

За його словами, цьогоріч в РФ заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. За минулу ніч російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких Росія не погоджувалася.