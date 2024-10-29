Російські провладні телеканали вимагають від Google два ундецильйони рублів

Загальна сума вимог російських провладних телеканалів до корпорації Google через блокування їхніх акаунтів на відеохостингу YouTube зросла до двох ундецильйонів рублів.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на слова джерела, знайомого з ходом спору.

Ундецильйон – це одиниця з 36 нулями. Під час останнього судового засідання, що відбулося 28 жовтня, суддя сказав, що розглядає “справу, в якій багато-багато нулів”.

Суд призначив штраф Google через те, що компанія відмовилася виконати вимогу відновити російські пропагандистські ютьюб-канали, серед яких Перший канал, ВДТРК, НТВ, телеканал міністерства оборони “Звезда”, а також ІП Симоньян М. С., що представляє ютьюб-канал Маргарити Симоньян.

Як розповів РБК ще один учасник процесу, у вересні загальна сума штрафу становила майже 13 децильйонів рублів (децильйон – одиниця з 33 нулями).