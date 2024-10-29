Економіка

Російські провладні телеканали вимагають від Google два ундецильйони рублів
29 Жовтня 2024 09:37
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Загальна сума вимог російських провладних телеканалів до корпорації Google через блокування їхніх акаунтів на відеохостингу YouTube зросла до двох ундецильйонів рублів.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на слова джерела, знайомого з ходом спору.

Ундецильйон – це одиниця з 36 нулями. Під час останнього судового засідання, що відбулося 28 жовтня, суддя сказав, що розглядає “справу, в якій багато-багато нулів”.

Суд призначив штраф Google через те, що компанія відмовилася виконати вимогу відновити російські пропагандистські ютьюб-канали, серед яких Перший канал, ВДТРК, НТВ, телеканал міністерства оборони “Звезда”, а також ІП Симоньян М. С., що представляє ютьюб-канал Маргарити Симоньян.

Як розповів РБК ще один учасник процесу, у вересні загальна сума штрафу становила майже 13 децильйонів рублів (децильйон – одиниця з 33 нулями).


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