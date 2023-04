Російські ПДВ озброюються “важкими вогнеметами”, – британська розвідка

Свіже зведення британської розвідки присвячене передачі термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А російським Повітряно-десантним військам, про що повідомили російські ЗМІ на початку квітня.

Високоруйнівні ТОС-1А, які Росія позначає як “важкий вогнемет”, зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні та раніше офіційно не були пов’язані з ПДВ, йдеться у зведенні.

Тому автори зведення вважають, що ця передача може вказувати на майбутню роль ПДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ПДВ після того, як вона зазнала великих втрат за перші дев’ять місяців війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2023.



