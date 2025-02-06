Економіка

Російські олігархи Фрідман і Авен продали частки в Альфа-банку, – FT
6 Лютого 2025 14:25
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Російські олігархи Фрідман і Авен / Фото: ТАСС
Російські олігархи Фрідман і Авен / Фото: ТАСС

Підсанкційні мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен 2024 року продали свої частки в Альфа-банку і “Альфа-страхуванні” своєму партнеру Андрію Косогову, пише Financial Times із посиланням на документи.

Угоду про продаж було укладено ще 2023 року. Фрідман і Авен разом володіли 45% акцій у банку і 42% акцій у страховій компанії. Обидві компанії, за даними FT, були оцінені приблизно в 240 мільярдів рублів.

Продаж, як сподіваються бізнесмени, допоможе їм оскаржити введені проти них санкції Євросоюзу, пише FT. Андрій Косогов, на відміну від Фрідмана й Авена, не перебуває під санкціями.

Обидва бізнесмени відмовилися від коментарів.

Авен і Фрідман потрапили під санкції Євросоюзу у лютому 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала це рішення тим, що у них є зв’язки в російських владних колах. У травні 2022 року і Авен, і Фрідман оскаржили санкції в суді. Вони публічно оголосили запроваджені санкції проти них “несправедливими”.

Минулого року Загальний суд ЄС частково скасував підстави для санкцій, визнавши, що Брюссель не надав достатньо доказів їхньої участі в діях, спрямованих на підрив України. Однак санкції залишаються чинними за іншим обґрунтуванням — ЄС вважає Фрідмана та Авена “провідними бізнесменами, залученими до економічного сектору, що є значним джерелом доходу для Кремля”.


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