Російські окупанти розстріляли українських військовополонених на Торецькому напрямку, – Офіс генпрокурора

Правоохоронці почали розслідувати ймовірний розстріл українських військовополонених з боку російських окупантів на Торецькому напрямку.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

“Збройні сили рф систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками зс рф українських військовослужбовців.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі поширені дані перевіряють — триває низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин.

Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).