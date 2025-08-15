Російські окупанти обстріляли Дніпро балістичними ракетами

WSJ: У США 120 тисячам українців загрожує депортація, якщо Трампа не продовжить дію захисту

Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку та та пояснив, що чекає від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак , у результаті атаки є поранений.

Як пишуть монітори, вибухи пролунали в межах Дніпра. Було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Загроза балістики тривала майже 40 хвилин.