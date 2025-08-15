Російські окупанти обстріляли Дніпро балістичними ракетами

Російські війська вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами.
Як пишуть монітори, вибухи пролунали в межах Дніпра. Було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Загроза балістики тривала майже 40 хвилин.
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, у результаті атаки є поранений.
“Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо”, – повідомив Лисак.
Доповнено. Внаслідок ракетного обстрілу загинув чоловік, також відомо про 1 пораненого.
Пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.