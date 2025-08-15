        Кримінал

        Російські окупанти обстріляли Дніпро балістичними ракетами

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 16:49
        Російські війська вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами.

        Як пишуть монітори, вибухи пролунали в межах Дніпра. Було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Загроза балістики тривала майже 40 хвилин.

        Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, у результаті атаки є поранений.

        “Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо”, – повідомив Лисак.

        Доповнено. Внаслідок ракетного обстрілу загинув чоловік, також відомо про 1 пораненого.

        Пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.


