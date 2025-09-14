Російські обстріли Дніпропетровщини: поранені діти та жінки, зруйновані десятки будівель

Минулої доби російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область, завдаючи ударів по житловій та цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Нікопольський район, повідомляє поліція.

У Марганці артобстріл прийшовся по житлових кварталах. У момент вибухів на вулиці перебували люди. Поранення отримали четверо жінок віком від 37 до 74 років, а також 13-річний і 18-річний хлопці. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Протягом 13 вересня ворог скеровував на район безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони, а зранку обстріляв територію з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися також Нікополь та села Мирівської, Марганецької й Покровської громад.

Поліція зафіксувала пошкодження десятків цивільних об’єктів: підприємств, спортивного комплексу й дитячо-юнацької спортшколи, навчальних закладів, магазинів, кафе, аптеки та перукарні. Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки – вибиті вікна й двері, понівечені стіни та дахи. У кількох місцях сталися пожежі.

У Межівській громаді опівдні та ввечері російські FPV-дрони й безпілотники влучили по приватних будинках та пожежному автомобілю.

Також учора ворог скерував ракету по Дніпру, після чого виникла пожежа, яку вдалося загасити силами ДСНС.

Правоохоронці документують наслідки атак. Відкриті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).