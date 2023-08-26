Російські неонацисти призупинили участь у війні в Україні

Російська неонацистська диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ) “Русич” оголосила, що припиняє виконання “будь-яких бойових завдань” в Україні доти, доки влада Росії не досягне від Фінляндії видачі одного з лідерів “Русича” Яна Петровського на прізвисько Слов’ян.

Петровський був затриманий у Фінляндії на запит України в липні, але ЗМІ повідомили про це лише 25 серпня.

“А поки ситуація зі Слов’яном не вирішиться в потрібний нам бік (видача РФ) – Русич припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішувати справи, що накопичилися. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?” – заявило угруповання у своєму Telegram-каналі.

Влада України звинувачує Яна Петровського у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. За даними фінського телеканалу MTV3, Київ уже надіслав до Фінляндії запит на його екстрадицію.

Петровський, один із лідерів угруповання «ДШРГ Русич» відзначився на території України з 2014 року в Луганській та Донецькій областях.

Він найближчий друг іншого російського нациста і садиста Олексія Мільчакова.

Разом вони брали участь в атаці на українських солдатів в районі Щастя в вересні 2014-го.

Тих з українців, хто вижив, вони жорстоко катували і потім вбили. Перед смертю вирізали їм коловороти на обличчях, відрізали вуха, а потім добивали.

В районі Дебальцевого взимку 2015-го вони зрізали українським солдатам шкіру з обличчя.

Чому Петровський вирішив поїхати до Фінляндії, чому він думав, що там він буде в безпеці, невідомо. Зараз головне добитися, щоб він був переданий Україні та засуджений тут на пожиттєве.