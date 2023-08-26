Кримінал

Російські неонацисти призупинили участь у війні в Україні

26 Серпня 2023 09:00
читать на русском →
війна

Російська неонацистська диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ) “Русич” оголосила, що припиняє виконання “будь-яких бойових завдань” в Україні доти, доки влада Росії не досягне від Фінляндії видачі одного з лідерів “Русича” Яна Петровського на прізвисько Слов’ян.

Петровський був затриманий у Фінляндії на запит України в липні, але ЗМІ повідомили про це лише 25 серпня.

“А поки ситуація зі Слов’яном не вирішиться в потрібний нам бік (видача РФ) – Русич припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішувати справи, що накопичилися. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?” – заявило угруповання у своєму Telegram-каналі.

Влада України звинувачує Яна Петровського у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. За даними фінського телеканалу MTV3, Київ уже надіслав до Фінляндії запит на його екстрадицію.

Петровський, один із лідерів угруповання «ДШРГ Русич» відзначився на території України з 2014 року в Луганській та Донецькій областях.

Він найближчий друг іншого російського нациста і садиста Олексія Мільчакова.

Разом вони брали участь в атаці на українських солдатів в районі Щастя в вересні 2014-го.

Тих з українців, хто вижив, вони жорстоко катували і потім вбили. Перед смертю вирізали їм коловороти на обличчях, відрізали вуха, а потім добивали.

В районі Дебальцевого взимку 2015-го вони зрізали українським солдатам шкіру з обличчя.

Чому Петровський вирішив поїхати до Фінляндії, чому він думав, що там він буде в безпеці, невідомо. Зараз головне добитися, щоб він був переданий Україні та засуджений тут на пожиттєве.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Серпня 2023 11:28

Росіяни обстріляли кафе у передмісті Куп’янська – дві людини загинуло
26 Серпня 2023 14:52

Харківські аграрії зібрали понад 1,2 мільйона тонн зерна
26 Серпня 2023 11:21

Reuters: Сили оборони вийшли на оперативний простір на Бердянському напрямку
26 Серпня 2023 10:50

Росія збирає сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман, вважає британська розвідка
26 Серпня 2023 10:09

Черговий “схематоз” для ухилянтів розкритий в Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки