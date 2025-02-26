Російські дрони вбили на Київщині журналістку Укрінформу

Вночі 26 лютого на Київщині через атаку російських дронів у Бучанському районі загинула журналістка агентства “Укрінформ” Тетяна Кулик.

Про це повідомляє Укрінформ.

Авторка і ведуча проєкту “Нація непереможних” Тетяна Кулик виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа. Була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою “Центрального каналу” (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Тетяна Кулик здобула освіту в Національному університеті культури і мистецтв, починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. обійняла посаду заступниці директора ТО “Хрещатик, 26” – філії ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України “Київська регіональна дирекція”.

“Колектив “Укрінформу” висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства”, – йдеться у повідомленні.