Суспільство

Російські дрони вбили на Київщині журналістку Укрінформу
26 Лютого 2025 14:09
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На Київщині внаслідок атаки дронів загинула журналістка Тетяна Кулик / Фото: Укрінформ
На Київщині внаслідок атаки дронів загинула журналістка Тетяна Кулик / Фото: Укрінформ

Вночі 26 лютого на Київщині через атаку російських дронів у Бучанському районі загинула журналістка агентства “Укрінформ” Тетяна Кулик.

Про це повідомляє Укрінформ.

Авторка і ведуча проєкту “Нація непереможних” Тетяна Кулик виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа. Була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою “Центрального каналу” (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Тетяна Кулик здобула освіту в Національному університеті культури і мистецтв, починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. обійняла посаду заступниці директора ТО “Хрещатик, 26” – філії ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України “Київська регіональна дирекція”.

“Колектив “Укрінформу” висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства”, – йдеться у повідомленні.

Тетяна Кулик / Фото: Facebook

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