Російські дрони, що вторглися до Польщі, були оснащені додатковими паливними баками

Російські дрони які атакували Польщу були обладнані додатковими паливними баками, що дозволило збільшити дальність їхнього польоту.
Про це повідомляє Мілітарний.
Зазвичай “Гербера” має лише один паливний бак у хвостовій частині. Однак дрони, уламки яких виявили на території Польщі, були оснащені ще одним — у носовій частині.
Баки зроблені з багатошарового гнучкого полімеру: вони легкі, компактні у складеному вигляді, стійкі до вібрацій і часто використовуються в безпілотниках.
У Міноборони РФ запевняли, що ці апарати “не здатні долетіти” до Польщі, адже їхня дальність нібито не перевищує 700 км. Проте саме встановлені додаткові баки й дали їм змогу подолати шлях через територію Білорусі.
Станом на 18:00 10 вересня поліція Польщі підтвердила падіння 15 дронів у різних населених пунктах країни.