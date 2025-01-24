Кримінал

Російські дрони пошкодили житловий будинок на Львівщині
24 Січня 2025 08:22
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Ілюстративне фото / ДСНС
Ілюстративне фото / ДСНС

Вночі Львівщину атакували чотири ворожі безпілотники типу “Шахед”. Унаслідок падіння уламків у селі Підбірці пошкоджено приватний житловий будинок і автомобіль.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Під час ранкової атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. У будинку вибито вікна. На щастя, ніхто з людей не постраждав”, – повідомив Садовий.

У ніч проти 24 січня Київська область зазнала атаки російських дронів. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталися пожежі та руйнування, загинули три людини.


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